Les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sont parmi les meilleures smartphones sur le marché, mais faut-il craquer si l’on possède déjà un iPhone XS/Max ?

Il est certain que beaucoup vont rester sur le XS/Max pour s’éviter encore une grosse dépense. En revanche, d’autres risquent de passer à l’achat pour la nouvelle couleur “vert nuit” ou pour profiter du nouveau module photo de trois objectifs. Et bien sûr, il y a les fidèles qui changent tous les ans, en plus des professionnels comme nous.

Design

Sur ce point, on ne peut pas dire qu’Apple propose quelque chose de nouveau, ni même de transcendant. Les seuls changements physiques sont la couleur “vert nuit” et le nouvel appareil photo. Il y a également la nouvelle finition « Frozen glass » du verre au dos. Pour le reste, le form factor est identique aux modèles OLED de 2018.

Batterie

Les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max vous permettront d’utiliser votre appareil quelques heures de plus par rapport aux modèles XS/Max. Les tout premiers tests confirment ces données et la capacité supérieure des nouvelles batteries n’est qu’une autre indication.

Dans des conditions d’utilisation extrêmes, c’est-à-dire la lecture en continu d’une vidéo, l’iPhone 11 Pro atteint 18 heures, et 20 heures pour l’iPhone 11 Pro Max. Cela représente respectivement 4 et 5 heures de plus que l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. En utilisation réelle et quotidienne, les différences seront plus contenues, mais une nette amélioration sera sans aucun doute présente.

De ce point de vue, une plus grande autonomie de la batterie est certainement un point important en faveur des iPhone 11 Pro à prendre en considération.

Appareil photo

La deuxième amélioration majeure est liée à la caméra. Plusieurs fois, nous en avons parlé dans nos articles. Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont équipés de trois capteurs photo au dos. Ils sont capables d’offrir une qualité nettement supérieure aux modèles précédents. Et c’est encore plus vrai dans des conditions de faible luminosité. Même la caméra avant a été considérablement améliorée et permet d’enregistrer des vidéos 4K et au ralenti.

Si vous faites partie des personnes qui prennent de nombreuses photos depuis votre smartphone, la qualité supérieure des nouveaux iPhones fait la différence. Une différence telle que, dans certaines circonstances (dans … CERTAINES CIRCONSTANCES), il peut également être utile aux professionnels. Et il en va de même pour l’enregistrement vidéo.

En bref, si vous êtes un amateur de photo, la mise à jour peut sembler logique, d’autant plus que la différence avec les photos et les vidéos dans des conditions de faible luminosité est considérable.

Écran Super Retina XDR

L’iPhone XS et l’iPhone 11 Pro ont tous deux un écran HDR OLED avec la même résolution (2436 × 1125 pixels à 458 ppi pour le modèle 5.8 “, 2688 × 1242 pixels à 458 ppi pour le modèle 6.5”), mais il existe quelques différences notables. Apple définit les nouveaux écrans des 11 Pro comme Super Retina XDR (par rapport à la simple appellation Super Retina HD des modèles précédents), étant donné que les nouveaux modèles ont un rapport de contraste de 2 millions pour un, contre 1 million sur les XS/Max. De plus, la luminosité de l’écran de l’iPhone XS est de 625 nits, tandis que celle du 11 Pro atteint 800 nits (jusqu’à 1 200 nits), ce qui améliore considérablement l’affichage, surtout en plein jour. De manière générale, tout cela rend les images plus belles.

De plus, les nouveaux iPhone sont équipés de la fonction Spatial Sound qui rend le visionnaire de films et de séries plus immersif grâce aux haut-parleurs intégrés.

Les technologies du nouvel écran devraient également améliorer les performances des jeux, un aspect à ne pas sous-estimer, surtout avec le lancement d’Apple Arcade.

Évidemment, si vous n’êtes pas un joueur invétéré et que vous n’aimez pas regarder des vidéos et des films sur iPhone, en vous limitant peut-être à regarder des vidéos sur YouTube, toutes ces améliorations peuvent alors occuper la deuxième place.

Processeur

Les iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max embarquent la nouvelle puce A13 Bionic avec le moteur Neural de troisième génération, tandis que les iPhone XS et XS Max disposent de la puce A12 Bionic avec le moteur Neural de seconde génération. Cela se traduit par une plus grande vitesse globale sur les nouveaux modèles, de l’ouverture d’applications aux jeux, en passant par l’expérience générale du système d’exploitation. Cependant, à quelques exceptions près, les différences seront imperceptibles au quotidien, car les iPhone XS et XS Max sont toujours au sommet de la catégorie et n’auront guère de problèmes de gestion de logiciels pour les 2-3 prochaines années.

Prix

Ici, évidemment, il n’y a pas de concurrence. Tout en vendant l’iPhone XS à un bon prix, vous devrez débourser beaucoup plus d’argent pour acheter l’iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max, également en fonction du stockage choisi.

Bien sûr, Apple et les opérateurs proposent différentes tarifs, mais cela reste une dépense importante.

iPhone 11 Pro :

› iPhone 11 Pro 64 Go: 1 189 €

› iPhone 11 Pro 256 Go: 1 359 €

› iPhone 11 Pro 512 Go: 1 589 €

iPhone 11 Pro Max :

› iPhone 11 Pro Max 64 Go: 1 289 €

› iPhone 11 Pro Max 256 Go: 1 459 €

› iPhone 11 Pro Max 5126 Go: 1 689 €

Conclusion

Comme toujours quand on parle de comparaisons entre les nouveaux iPhone et les modèles de l’année précédente, il est difficile de donner un conseil universel.

Autant pour la photo/vidéo, les jeux (Apple Arcade), l’autonomie, cela vaut la peine de passer à iPhone 11 Pro.

En revanche, si ces points ne sont pas les plus importants à vos yeux, alors vous pouvez rester sur votre iPhone XS/Max.