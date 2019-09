Apparemment, le nouvel iPhone 11 Pro dispose de 6 Go de RAM, dont 4 Go dédiés au système d’exploitation et 2 Go supplémentaires dédiés exclusivement à l’appareil photo.

Après avoir révélé les quantités de RAM obtenues grâce à une étude approfondie de Xcode, le développeur Steven Troughton-Smith a déclaré qu’il était possible que de la RAM supplémentaire soit dédiée à la caméra.

❗️ Several people have now suggested to me that there may just be an extra 2GB of RAM dedicated to the camera. All of this new photo stuff & Deep Fusion doesn’t come cheap, it seems. I have no way of verifying these details right now, and to the user it wouldn’t be visible anyway

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 19, 2019