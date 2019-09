Apple a dévoilé il y a quelques jours le nouvel iPhone 11, successeur direct de l’iPhone XR de 2018, qui était un champion des ventes dépassant même l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. Quelles sont les différences entre l’iPhone 11 et l’iPhone XR ? Découvrons-le ensemble.

Écran

Les deux appareils sont équipés d’un écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces et d’une résolution de 828 x 1792 pixels. Les seules différences sont le support de Dolby Vision et HDR 10 sur le nouveau modèle. Le poids, les dimensions et le design sont identiques.

Appareil photo

Pour la partie photo, il y a quelques différences entre les deux modèles. Le nouvel iPhone 11 est équipé d’une double caméra arrière de 12 MP dont un capteur ultra-grand angle qui le rend beaucoup plus polyvalent dans ce domaine, tandis que l’iPhone XR n’est équipé que du capteur principal de 12 MP. En façade, l’iPhone 11 est équipé d’un capteur de 12 MP avec ouverture f/2.2, tandis que l’iPhone XR s’arrête à 7 MP avec une ouverture f/2.2.

De plus, il est doté des fonctions Smart HDR, Deep Fusion et mode Nuit qui améliorent considérablement les prises de vue nocturnes.

La caméra frontale 12 MP de l’iPhone 11 vous permet d’enregistrer des vidéos 4K à 24, 30 et 60 ips. Il est même possible d’enregistrer des vidéos 1080p en 120 fps. L’iPhone 11 prend également en charge Dolby Atmos pour la lecture audio. Sur l’iPhone XR, nous avons une caméra frontale de 7 MP avec un support pour l’enregistrement vidéo 1080p à 30 ou 60 images par seconde.

Batterie

L’iPhone 11, du moins sur le papier, a une plus grande autonomie que l’iPhone XR, avec 17 heures de lecture vidéo, 10 heures en streaming vidéo et 65 heures en lecture audio (iPhone XR offre 16 heures en lecture vidéo). Apple garantit 1 heure d’autonomie supplémentaire par rapport au modèle précédent. Les deux sont compatibles avec la charge rapide (50% en 30 minutes) avec une alimentation de 18 W vendue séparément.

Processeur et mémoire

L’iPhone 11 est équipé du dernier processeur A13 Bionic, qu’Apple définit comme le processeur le plus puissant du secteur mobile, alors que l’iPhone XR est équipé d’un processeur Apple A12 Bionic de l’année dernière, mais qui se défend toujours très bien. Même au niveau de la mémoire, il existe des différences, en particulier dans le secteur de la RAM, qui peut atteindre 4 Go sur le 11 par rapport aux 3 Go de l’iPhone XR. Les stockages mémoire disponibles sont les suivantes :

iPhone 11 – 64/128/256 Go

iPhone XR – 64/128 Go

Prix

Le nouvel iPhone LCD 2019 est proposé à partir de 839 € (moins 50 € par rapport au lancement de l’iPhone XR). Depuis, l’iPhone XR a subi une réduction de prix en raison de l’arrivée du nouveau modèle, passant à 739 €.

Conclusion

L’iPhone 11 est la mise à niveau naturelle de l’iPhone XR, qui ne déforme toutefois pas le design de l’appareil. Il est définitivement recommandé à ceux qui recherchent un appareil complet, en particulier dans le secteur de la photographie, qui a connu une amélioration significative par rapport au précédent avec l’introduction d’un capteur à ultra grand angle, qui le rend beaucoup plus polyvalent. L’iPhone XR est recommandé à ceux qui n’ont pas besoin de grandes compétences en photographie, bien qu’il soit capable de très bien se défendre, et veulent économiser un peu sur le prix d’achat.

Ceux qui possèdent déjà un iPhone XR trouveront peu de raisons d’acheter le nouvel iPhone 11.