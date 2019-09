Si l’on attendait iFixit en premier, c’est finalement une chaîne YouTube vietnamienne qui a eu la primeur de sortir une vidéo du démontage l’iPhone 11 Pro Max.

DChannel a ainsi complètement désossé le nouveau 11 Pro Max afin de découvrir ce qui se cache à l’intérieur. La carte mère a de nouveau un design rectangulaire, tandis que la batterie a été totalement modifiée.

Tout d’abord, nous avons la confirmation que la batterie de l’iPhone 11 Pro Max a une capacité de 3 969 mAh, soit 25% de plus que les 3 174 mAh de l’iPhone XS Max. Même le design a été modifié, avec une dimension plus épaisse et un seul élément. Il n’y a aucune séparation entre les deux cellules, comme ce fut le cas avec le XS Max.

Les batteries des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max pèsent respectivement 47, 48 et 65 grammes, tandis que celles des iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max pèsent respectivement 46, 41 et 50 grammes.

La carte mère rectangulaire est plus compacte et même plus petite que celle qui a fui ces derniers jours. Apple a placé ce composant entre le module dédié à la triple caméra et la batterie.

Malheureusement, la vidéo est en vietnamien et il est impossible d’en savoir plus. Nous en apprendrons davantage sur le reste lorsque iFixit aura réalisé son propre démontage.