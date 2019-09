Les précommandes pour l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro sont actives depuis presque une semaine, mais apparemment, il semble déjà y avoir un modèle qui sort du lot.

Selon l’analyste de Wedbush, Daniel Ives, l’iPhone 11 Pro de 256 Go est le modèle le plus demandé aux États-Unis, en gris sidéral et en or. Cependant, la demande chinoise se tournerait plutôt vers l’iPhone 11 durant cette période de précommande. La raison serait liée au prix bien plus abordable. Les nouvelles couleurs contribuent également à stimuler les ventes.

Après le grand nombre de pré-commandes, Wedbush a également révisé ses estimations des livraisons d’iPhone pour 2019. Auparavant, il estimait qu’environ 70 millions d’iPhone seraient expédiés avant la fin de l’année. Aujourd’hui, son estimation dépasse les 75 millions d’unités.

Pour rappel, les nouveaux smartphones Apple seront en vente à partir du vendredi 20 septembre.