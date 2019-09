Parmi les nombreuses critiques que nous avons lues ces derniers jours depuis la présentation officielle des iPhone 11 Pro/Max, le design a certainement joué un rôle central. Reste à savoir pourquoi Apple a choisi cette conception très discutée des trois capteurs photo au dos.

Selon ce qui a été rapporté ces dernières heures, la cause principale pourrait simplement être la nécessité de zoomer et de basculer entre les trois capteurs avec l’effet de lissage. Apple n’aurait pas trouvé d’autre solution que d’exploiter ce type de réglage esthétique pour réaliser ce passage entre les trois capteurs qui nous avait tant impressionné lors des toutes premières vidéos sur le produit ainsi que lors des phases de démonstration suivant la présentation. La communication entre le système d’exploitation et la partie matérielle du smartphone aurait nécessité cette conception, complètement différente de celle utilisée par d’autres fabricants ayant adopté l’idée des trois caméras.

Nous nous attendions peut-être tous à une sorte d’évolution par rapport à la disposition vue sur l’iPhone X et l’iPhone XS, avec une troisième caméra verticale. Ou peut-être une solution de type Android, utilisé par plusieurs fabricants de smartphones, qui a mis sur le marché diverses solutions telles qu’une installation horizontale, un hublot ou une installation verticale centrale. Rien de tout cela, Apple a encore une fois suivi son propre chemin comme par le passé.

En conclusion, nous pouvons dire que le principal message provenant de ceux qui essayent déjà le smartphone depuis plusieurs jours est : l’iPhone 11 Pro est plus beau en vrai que sur photo. Avec ça, nous pourrions nous rassurer en mettant fin aux nombreuses critiques que nous avons même lu au sujet du design qui, il faut le dire, n’est pas très “Apple”. Cependant, il semble que Cupertino ait choisi de faire le nécessaire pour avoir la meilleure expérience photographique que le marché puisse avoir aujourd’hui.