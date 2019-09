Lors du premier jour des audiences de l’appel au cours duquel Apple et la Commission européenne s’opposent au paiement de 13 milliards d’euros d’arriérés d’impôts, des représentants de la société Cupertino ont affirmé que les accusations « remettent en question la réalité et le bon sens ».

Apple a également déclaré que la Commission européenne avait utilisé ses pouvoirs pour « adapter ses modifications à la législation nationale irlandaise », ce qui créerait des incertitude pour les entreprises. Apple a ensuite affirmé que la quasi-totalité de ses activités de recherche et développement se déroulaient aux États-Unis. C’est à ce stade que l’entreprise devrait payer le plus d’impôts :

« La Commission affirme en substance que tous les bénéfices d’Apple provenant de toutes ses ventes en dehors des États-Unis doivent être imputés à deux succursales en Irlande. Les produits iPhone, iPad, App Store et autres produits et services Apple, ainsi que les droits fondamentaux de la propriété intellectuelle, ont tous été développés aux États-Unis et non en Irlande. Les activités des filiales européennes ne comprenaient pas la création, le développement ou la gestion de ces droits ou produits. Sur la base des faits, la ligne principale adoptée par la Commission remet en question la réalité et le bon sens : simplement, les activités de ces deux succursales en Irlande ne pourraient pas être responsables de la quasi-totalité des bénéfices d’Apple en dehors des États-Unis. » (Reuters)

Pour participer à cette audience, Apple a envoyé une délégation de 6 personnes conduite par le directeur financier de la société, Luca Maestri.

Nous rappelons qu’en 2016, à la suite d’une enquête de trois ans, la Commission européenne a constaté qu’Apple avait reçu une aide illégale du gouvernement irlandais. Apple aurait payé entre 0,005% et 1% des impôts en Irlande entre 2003 et 2014, comparé au taux d’imposition des sociétés de 12,5% normalement appliqué dans le pays.