Apple a commencé la production d’une nouvelle série originale intitulée “The Mosquito Coast”, qui mettra en vedette l’acteur Justin Theroux.

Comme le rapporte Variety, la série “The Mosquito Coast” est basée sur le roman du même nom écrit par Paul Theroux, qui est l’oncle de Justin Theroux.

Voici la description du roman :

« Dans une histoire à couper le souffle, Allie Fox, inventeur paranoïaque et brillant, emmène sa famille vivre dans la jungle du Honduras, déterminée à construire une civilisation meilleure que celle qu’elle a laissée. En fuite d’une Amérique enlisée dans le matérialisme et la conformité, Fox espère redécouvrir une vie plus pure. Mais son expérience utopique prend une tournure sombre lorsque ses obsessions conduisent la famille vers un danger inimaginable. »

Justin Theroux jouera le personnage principal Allie Fox. Neil Cross adaptera le livre et sera responsable de la série télévisée. Rupert Wyatt sera le producteur exécutif et dirigera plusieurs épisodes de la série.

Justin Theroux est connu pour son rôle dans des séries telles que “The Leftovers” et “Maniac” (disponible sur Netflix). Il a également joué dans divers films tels que “American Psycho”, “Zoolander” et “La fille du train”.

Nous vous rappelons qu’Apple travaille sur plusieurs séries originales. Apple TV+ sera disponible à partir du 1er novembre à un coût de 4,99 € par mois.