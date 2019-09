Apple Arcade est déjà actif pour les utilisateurs ayant installé iOS 13 ou iOS 13.1 bêta. Le service dédié exclusivement au jeu propose un assez grand nombre de titres, mais combien pèsent-ils en termes d’espace de stockage ?

À l’heure actuelle, sur Apple Arcade, il n’y a pas les 100 jeux promis par Apple lors de la présentation du service, étant donné que les titres téléchargeables pour les abonnés sont environ cinquante.

Voici la liste complète :

Assemble With Care (usTwo)

Shantae and the Seven Sirens (WayForward Technologies)

Grindstone (Capybara Games)

WHAT THE GOLF? (The Label)

Card of Darkness (Zach Gage)

LEGO Brawls (LEGO)

Patterned (Borderleap)

Stellar Commanders (Blindflug Studios)

Where Cards Fall (Snowman)

Overland (Finji)

Exit the Gungeon (Devolver Digital)

Rayman Mini (Ubisoft)

Spaceland (Tortuga Team)

Agent Intercept (PikPok)

Punch Planet (Block Zero Games)

Sneaky Sasquatch (Rac7 Games)

Operator 41 (Shifty Eye Games)

Frogger in Toy Town (Konami)

Red Reign (Ninja Kiwi)

Various Daylife (Square Enix)

Mini Motorways (Dinosaur Polo Club)

Don’t Bug Me! (Frosty Pop)

Oceanhorn 2 (Cornfox & Bros)

King’s League II (Kurechii)

Explottens (Werplay Priv.)

Spelldrifter (Free Range Games)

The Get Out Kids (Frosty Pop)

Spek. (Rac7 Games)

Way of the Turtle (Illusion Labs)

Lifeslide (Block Zero Games)

Neo Cab (Surprise Attack Games)

Skate City (Snowman)

Tint. (Lykke Studios)

The Enchanted World (Noodlecake Studios)

Over the Alps (Stave Studios)

Hot Lava (Klei Entertainment)

The Pinball Wizard (Frosty Pop)

Shinsekai Into the Depths (Capcom)

Word Laces (Minimega)

Dear Reader (Local No. 12)

Projection: First Light (Blowfish Studios)

ATONE: Heart of the Elder Tree (Wildboy Studios)

Big Time Sports (Frosty Pop)

Tangle Tower (SFB Games)

Dread Nautical (Zen Studios)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Bleak Sword (Devolver Digital)

Sayonara Wild Hearts (Annapurna)

Dead End Job (Headup)

Cat Quest II (The Gentlebros)

Dodo Peak (Moving Pieces)

Cricket Through the Ages (Devolver Digital)

Speed Demons (Radiangames)

De nouveaux jeux seront ajoutés semaine après semaine, sans bien sûr de coûts supplémentaires. Apple Arcade coûte 4,99 € par mois et vous permet de jouer sans limite à tous les titres de la plateforme. Nous vous rappelons que les jeux sur Apple Arcade sont exclusifs sur les plates-formes mobiles. Cela signifie que ces titres ne seront jamais disponibles sur des plateformes concurrentes telles qu’Android, mais pourraient l’être sur PC et sur console.

Une fois qu’Apple Arcade est activé, l’opération est complètement similaire à celle de l’App Store. L’utilisateur voit les différents jeux classés par catégorie (Aventure, Nouveautés, etc.) et avec des cartes très détaillées (presque toutes contiennent un aperçu en vidéo) et peut choisir le titre à télécharger sur l’iPhone.

Combien pèsent les jeux sur Apple Arcade ?

La note positive est qu’aucun jeu ne dépasse 4 Go d’espace. Le plus lourd est le nouveau RPG de Square Enix “VARIOUS DAYLIFE” qui atteint 3,8 Go. Hot Lava pèse 2,9 Go, tandis que Over the Alps occupe la troisième place avec 2,7 Go d’espace de stockage.

Voici la liste complète :

VARIOUS DAYLIFE 3800MB

Hot Lava 2900MB

Over the Alps 2700MB

Spelldrifter 2400MB

Oceanhorn 2 2300MB

Punch Planet 2200MB

Grindstone 2000MB

King’s League II 1800MB

Shinsekai into the Depths 1700MB

Word Laces 1600MB

Shantae and the Seven Sirens 1400MB

Projection: First Light 1300MB

Dread Nautical 1300MB

Mutazione 1300MB

Overland 1200MB

Card of Darkness 1100MB

Operator 41 1100MB

Sayonara Wild Hearts 1100MB

Agent Intercept 903.7MB

Patterned 874.9MB

Where Cards Fall 864.7MB

Stellar Commanders 761MB

Big Time Sports 747MB

Skate City 705.9MB

ATONE: Heart of the Elder Tree 704.2MB

Dodo Peak 702.1MB

Cat Quest II 663.7MB

Cricket Through the Ages 646.1MB

LEGO Brawls 608.3MB

Dead End Job 592.8MB

Lifeslide 589.6MB

Assemble with Care 550.9MB

Tangle Tower 518.9MB

Bleak Sword 456.6MB

Neo Cab 410.1MB

Way of the Turtle 395.2MB

WHAT THE GOLF? 394.6MB

Frogger in Toy Town 392.6MB

Sneaky Sasquatch 372.4MB

The Enchanted World 348.9MB

Spaceland 347.3MB

Red Reign 340.5MB

Exit the Gungeon 309.8MB

Tint. 296.3MB

Rayman Mini 285.8MB

The Get Out Kids 275MB

The Pinball Wizard 254.9MB

Spek. 234.7MB

Don’t Bug Me! 228MB

Explottens 221.1MB

Mini Motorways 201.5MB

Speed Demons 184.1MB

Dear Reader 144.6MB

Le total de tous les jeux est de 49 727,8MB. Cela signifie qu’en théorie, nous pourrions tous les télécharger, même sur un iPhone ou un iPad de 64 Go. Évidemment, avec l’ajout de nouveaux titres, cet espace ne sera plus suffisant, mais il est difficile pour quelqu’un de vraiment se consacrer à leur installation en même temps.

Cette liste a surtout pour but de savoir combien pèsent l’ensemble des jeux présents sur Apple Arcade.