La sortie de l’iPhone 11 est prévue pour vendredi, mais des images du premier déballage ont déjà été divulguées sur la toile.

L’appareil en question est un iPhone 11 Pro Max de couleur or et les premières photos de Genk montrent un appareil élégant et solide, mais ce n’est pas une surprise.

Comme d’habitude, les emballages Apple sont minimalistes, ce qui signifie que nous ne trouverons pas de super carton ou autre type de papier à l’intérieur. Le package lui-même est représenté avec une image du périphérique, dans un style Apple typique.

Le contenu de la boîte est plutôt standard, bien que le chargeur fourni avec les modèles d’iPhone 11 Pro soit de 18 W en USB-C pour une recharge beaucoup plus rapide. Sur l’iPhone 11, cependant, il y aura toujours un chargeur 5W.

L’iPhone 11 Pro Max a également été photographié à côté du Galaxy Note 10+ de Samsung, afin de nous permettre une comparaison dimensionnelle des deux appareils.

Évidemment, puisqu’il ne s’agit que d’un unboxing, il n’y a rien de particulièrement intéressant ou que nous ne connaissions pas déjà. Les choses deviendront sûrement plus intéressantes lorsque les premières comparaisons photographiques commenceront avec l’iPhone 11 Pro Max et les produits phares Android. Le nouveau mode nuit, qui prétend prendre des photos incroyables dans des conditions de faible luminosité, sera particulièrement intéressant à tester.