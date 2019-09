Le Wi-Fi 6 fait officiellement ses débuts aujourd’hui, et les nouveaux iPhone 11 prennent déjà en charge ce nouveau standard.

La génération précédente du Wi-Fi, prise en charge par la plupart des appareils sur le marché, s’appelait 802.11ac. La dernière génération s’appelait initialement 802.11ax, mais heureusement, la Wi-Fi Alliance a reconnu l’année dernière que ces noms créaient trop de confusion et a donc opté pour une division beaucoup plus simple :

Wi-Fi 6 pour identifier les appareils prenant en charge la technologie 802.11ax

Wi-Fi 5 pour identifier les périphériques prenant en charge la technologie 802.11ac

Wi-Fi 4 pour identifier les périphériques prenant en charge la technologie 802.11n

Bonne nouvelle, les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max prennent en charge le Wi-Fi 6.

En plus d’offrir des vitesses plus élevées, le Wi-Fi 6 offre également une portée plus longue. L’autre avantage est une consommation de batterie réduite, en plus d’une sécurité accrue. On notera aussi une meilleure gestion de plusieurs périphériques connectés à un seul routeur ou à un point d’accès Wi-Fi. Cette dernière fonctionnalité est très utile en particulier pour les réseaux d’entreprise.

En pratique, tout cela devrait se traduire par une plus grande optimisation des flux vidéo en streaming. La vitesse de navigation globale sera également plus rapide. Et normalement, une consommation en énergie sera moindre pour nos iPhone.