Avec iOS 13, de nombreuses nouvelles fonctionnalités arrivent sur iPhone. Le système d’exploitation d’Apple intégrera le mode sombre, des performances améliorées et plusieurs autres nouvelles fonctions.

Compatibilité iPhone

Le nouvel iOS 13 peut être installé sur les appareils suivants :

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XR

iPhone XS Max

Rappelons qu’iOS 13 est disponible en version finale à partir du 19 septembre et peut être installé sur tous les appareils répertoriés ci-dessus.

Comment installer iOS 13

Avant de procéder à la mise à jour vers iOS 13, nous vous recommandons vivement de faire une sauvegarde de tout le contenu de l’iPhone. Il est possible de le faire directement à partir de l’appareil, via iCloud ou en le connectant au PC / Mac et en utilisant iTunes.

À ce stade, vous pouvez installer iOS 13 en mode OTA :

Branchez votre iPhone au secteur (si besoin) et connectez-le en Wi-Fi

Appuyez sur Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

Appuyez sur Télécharger et installer. Si vous voyez un message vous demandant de supprimer temporairement des applications parce qu’iOS a besoin de plus d’espace pour la mise à jour, appuyez sur Continuer ou sur Annuler, puis libérez de l’espace en supprimant les applications les moins utilisées ou certaines photos / vidéos.

Sélectionnez Installer pour lancer le téléchargement et l’installation d’iOS 13. Cette opération peut prendre un certain temps.

Il est possible d’installer iOS 13 également via iTunes:

Installez la dernière version d’iTunes sur votre ordinateur

Connecter l’appareil à l’ordinateur

Ouvrez iTunes et sélectionnez l’appareil.

Cliquez sur Résumé, puis sur Vérifier les mises à jour.

Cliquez sur Télécharger et mettre à jour

Restauration et installation à partir de zéro

iOS est optimisé de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de restaurer l’iPhone. Si, toutefois, vous constatez une dégradation des performances de votre appareil après la mise à niveau vers iOS 13, il est conseillé de répéter la procédure en restaurant d’abord l’appareil.

Avant d’effectuer cette opération, vous DEVEZ OBLIGATOIREMENT effectuer une sauvegarde afin de ne pas perdre toutes les données.

La restauration peut être effectuée à partir d’iTunes :

Ouvrez iTunes sur votre Mac ou PC utilisé pour sauvegarder votre appareil.

Connectez l’appareil à l’ordinateur avec un câble USB. Si un message nécessite le code de périphérique ou si vous souhaitez autoriser l’ordinateur, suivez les instructions à l’écran.

Sélectionnez votre iPhone, iPad ou iPod touch lors de l’affichage dans iTunes.

Cliquez sur Restaurer et attendez la fin du temps de récupération. Si demandé, entrez le mot de passe de sauvegarde crypté.

Laissez le périphérique connecté après le redémarrage et attendez qu’il se synchronise avec l’ordinateur. Une fois la synchronisation terminée, vous pouvez la déconnecter.

Maintenant, vous pouvez récupérer la sauvegarde depuis iTunes ou iCloud, en fonction des paramètres précédents

Alternativement, la restauration peut également être effectuée à partir de l’iPhone :

Ouvrez l’app Réglages

Allez dans Général et sélectionnez Restaurer

Cliquez sur réinitialiser le contenu et les réglages.

Une fois l’opération terminée, vous pouvez procéder à la récupération de la sauvegarde.