Apple a publié les détails d’un outil de développement interne appelé “Overton”. Il s’agit d’un système de suivi et d’amélioration de l’apprentissage automatique, qui permet notamment à Siri de déterminer les résultats de recherche de requêtes individuelles et de gérer les activités de niveau inférieur.

Grâce à ses fonctionnalités, Overton permet aux ingénieurs Apple de se concentrer davantage sur les fonctionnalités de haut niveau liées à Siri.

L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique sont souvent difficiles à gérer, car ils permettent à d’autres systèmes de comprendre parfaitement les requêtes d’un utilisateur, mais aussi de reconnaître une image (voir l’iPhone avec sa caméra) ou de gérer systèmes de conduite autonome tels que le “Project Titan” d’Apple. Le véritable problème du développement de l’apprentissage automatique réside dans le fait que les ingénieurs doivent examiner avec soin la manière dont les données sont analysées et déterminer comment gérer les exceptions en fonction des résultats obtenus. C’est une activité de plus en plus difficile à mener à mesure que les systèmes deviennent plus grands et plus sophistiqués.

C’est précisément pour cette raison qu’Apple a créé Overton, comme le montre un document interne produit par les ingénieurs de la firme. Overton est conçu pour automatiser l’amélioration des systèmes d’intelligence artificielle en gérant des résumés de haut niveau fournis par des ingénieurs.

Par exemple, Overton pourrait générer un modèle permettant de répondre à une question qui peut être difficile pour des assistants numériques comme Siri, telle que ” Quelle est la taille du président des États-Unis? “ Ce type de requête nécessite l’analyse de plusieurs catégories de données, plusieurs pièces devant être vérifiées avant de créer la réponse souhaitée.

Normalement, les ingénieurs consacrent la majeure partie de leur temps à la surveillance de la qualité des sous-ensembles de données et doivent également prendre en charge des pipelines à plusieurs composants. Avec Overton, Apple entend limiter le travail qu’un ingénieur doit effectuer en automatisant bon nombre de ces tâches de surveillance des données.

« L’objectif est de déplacer les ingénieurs vers des activités de niveau supérieur plutôt que vers un apprentissage automatique de niveau inférieur », lit-on dans le document. « Overton peut automatiser de nombreux choix de modélisation traditionnels, y compris l’architecture d’apprentissage en profondeur, et permet aux ingénieurs de créer, gérer et surveiller son application en manipulant des fichiers de données ».

De plus, Overton est conçu de manière à pouvoir interagir “sans écrire de code”. Au contraire, Overton crée un schéma de charge utile de données décrivant les entrées utilisées pour former le modèle d’intelligence artificielle, ainsi que celles destinées à d’autres activités décrivant ce que le modèle doit faire.

Le schéma définit également les entrées, les sorties et le flux de données du modèle souhaité. Overton le compile dans divers cadres de développement de l’intelligence artificielle, notamment TensorFlow, CoreML et PyTorch, afin de déterminer l’architecture la plus appropriée au modèle d’apprentissage.

Overton est également capable d’utiliser des techniques telles que la subdivision de modèle pour identifier des sous-ensembles et réduire les anomalies, ainsi que pour gérer un apprentissage multitâche pour prévoir toutes les activités qu’un modèle peut nécessiter.

Jusqu’à présent, Overton a été un atout précieux pour les ingénieurs d’Apple, avec des erreurs réduites de 1,7 à 2,9 fois par rapport aux systèmes de production.

« En résumé, Overton représente un système unique de gestion du cycle de vie de machine learning qui se concentre sur la surveillance et l’amélioration de la qualité des applications », lit-on dans le document. « Une idée clé est de séparer le modèle et les données, le tout géré par une approche sans code pour l’apprentissage en profondeur ».

Le travail d’Apple sur l’apprentissage automatique implique différents appareils et différents systèmes, mais le plus important et le plus connu est certainement Siri.