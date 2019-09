iOS 13 arrive bientôt en version finale et la principale préoccupation des utilisateurs est de savoir s’il aura un impact négatif sur les performances et l’autonomie.

Performance

Deux unités d’iPhone 6S, iPhone 7 et iPhone 8 avec iOS 12.4.1 et iOS 13 Golden Masters ont été testées dans une vidéo d’iAppleBytes. Le nouveau système d’exploitation n’apporte pas de changements significatifs dans les scores de référence. Néanmoins, iOS 13 permet aux appareils de démarrer certaines applications tierces plus rapidement.

Autonomie

iAppleBytes souhaitait ensuite tester l’autonomie d’un iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7 et iPhone 8 avec iOS 12.4.1 avant d’installer iOS 13 GM et de la tester à nouveau.

Dans tous les cas, le temps nécessaire pour passer de 100% à 0% n’a que très peu changé en fonction de la version du système d’exploitation.

Évidemment, ce ne sont pas des tests probants à 100%, mais ils peuvent être considérés comme un bon point de départ pour décider de mettre à jour ou non vos appareils.