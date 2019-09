Les iPhone 11 Pro / Max arrivent le 20 septembre, et Apple compte bien faire savoir que leur triple caméra « c’est du sérieux ».

La firme californienne a publié deux nouvelles vidéos très sympas, et qui changent de d’habitude. Entre le chien qui tape la pose dans une soufflerie et les d’objets qui valdinguent, Apple veut montrer que ses iPhone 11 Pro et Pro Max ont d’énormes capacités en photo et vidéo.

Dans la seconde vidéo, vous verrez même qu’Apple n’y va pas de main morte avec l’iPhone. Bien au contraire, il en prend plein la tête. Il n’y a pas que la cerise sur le gâteau mais le gâteau en entier :