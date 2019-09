Quelques jours après la présentation des nouveaux iPhone 11, Samsung a publié un nouveau spot vidéo invitant les utilisateurs d’iPhone à « passer au Galaxy Note 10 ».

Dans la vidéo de 15 secondes, vous pouvez voir un homme et une femme l’un à côté de l’autre, respectivement avec un iPhone et un Galaxy Note 10, tout en enregistrant la proposition de mariage d’un couple d’amis. Cependant, contrairement à l’iPhone, le Galaxy Note 10 est capable de brouiller l’arrière-plan de la vidéo en temps réel et de créer un effet Bokeh.

Samsung vous invite donc à tomber amoureux de cet effet non présent sur l’iPhone. Entre autres choses, même l’iPhone 11 n’intègre pas d’effet bokeh dans les vidéos, bien qu’il soit possible d’obtenir un effet similaire avec des applications tierces telles que FiLMiC Pro.