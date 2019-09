Le remplacement de la batterie coûte désormais un peu plus cher en cas d’une réparation chez Apple. Le tarif passe de 49 € à 55 € pour les anciens iPhone, et à 75 € dans le cas des nouveaux iPhone 11, 11 Pro et Pro Max.

On est bien des 29 €, à l’époque du BatteryGate, où Apple remplaçait à tour de bras les batteries pour pas cher.

Si vous avez opté pour une garantie AppleCare+, la réparation sera gratuite. En revanche, Apple vous conseille de lui renvoyer un iPhone en bon état (pas d’écran cassé par exemple), sinon la réparation sera refusée ou facturée, selon les cas.

« Si votre iPhone présente des dommages qui compromettent le remplacement de la batterie, par exemple un écran fissuré, ce problème devra être résolu avant que la batterie ne puisse être remplacée. Dans certains cas, la réparation peut vous être facturée.»