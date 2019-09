Selon les sources de Sonny Dickson, les iPhone 11 et 11 Pro embarqueraient bien la fonction de recharge inversée. En revanche, elle n’a pas encore été activée par Apple pour on ne sait quelle raison.

Sonny ne sait pas non plus « si cela a été supprimé avant le cycle de production final ». Apple pourrait avoir pris la décision de ne pas l’activer pour une raison liée à la surchauffe de la batterie. Ou alors est-ce lié à un problème avec la bobine en elle-même. Difficile de le savoir avec si peu d’informations.

Reliable sources are saying iPhone 11 and 11 Pro do include the hardware for bilateral charging, but that it is software disabled. Uncertain whether this was removed prior to final production run.

