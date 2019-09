La nouvelle gamme d’iPhone 11 offre de nombreuses améliorations au niveau de la caméra. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes est l’introduction du nouveau mode nuit, dont nous avons déjà discuté, qui offrira de grandes améliorations aux prises de vue dans des conditions de faible éclairage.

Au cours de son événement iPhone 11, Apple a mis en évidence le nouveau mode nuit et a montré les différences qu’il devrait apporter à la prise de vue en basse lumière. Évidemment, celles montrées par Apple sont des démos, donc tous les utilisateurs ne pouvaient pas attendre pour voir les résultats réels obtenus avec ce nouveau mode. En faisant simplement circuler sur le Web la première photo réelle prise en mode nuit à partir de l’iPhone 11 Pro Max, les résultats sont impressionnants.

Cliquer pour agrandir

Hier soir, la mannequin et entrepreneuse Coco Rocha a partagé une comparaison entre une photo prise de nuit prise sur iPhone X et iPhone 11 Pro Max. Les résultats sont fantastiques et montrent que ce mode nuit devrait fonctionner aussi bien dans la vie réelle.

Que pensez-vous de ces résultats obtenus avec le nouveau mode nuit ?