C’est une guerre ouverte entre Spotify et les utilisateurs qui abusent du forfait famille pour économiser sur les coûts de service mensuels. Cette fois, le service sort l’artillerie lourde et l’arme choisie pour cette bataille s’appelle la géolocalisation.

Grâce au rapport CNET, un changement dans les termes et les conditions du plan familial Spotify a été mis en lumière, avec l’introduction d’une nouvelle clause obligeant les utilisateurs du plan familial à indiquer périodiquement leur position. Le célèbre service de musique en streaming propose plusieurs abonnements mensuels, dont Premium Family, qui permet aux membres de la famille de payer un seul abonnement mensuel de 15 euros avec un maximum de 6 utilisateurs par abonnement. Pour souscrire à cet abonnement, il est toutefois nécessaire que les membres partagent la même adresse de résidence.

Cependant, ce plan d’abonnement a également donné lieu à un phénomène d’abus généralisé, ce qui a amené de nombreux utilisateurs à le partager avec des amis et des connaissances dans le but de réduire évidemment le coût de l’abonnement mensuel. Il est évident que ce phénomène réduit les revenus de Spotify. Le service défend son propre choix en rassurant en même temps l’utilisateur sur le traitement des données obtenues grâce à ce processus de géolocalisation, qui ne sera utilisé que pour éliminer toute astuce et supprimé immédiatement après. Ce choix sera certainement destiné à être discuté, notamment en vertu des nombreuses campagnes de sensibilisation visant à respecter la vie privée des utilisateurs.

Que pensez-vous de ce choix de Spotify ?