Brevet Apple : les futurs iPhone reconnaîtront la paume de votre main

Selon le dernier brevet publié ces jours-ci, Apple ne travaille pas uniquement à améliorer Touch ID et les Face ID sur iPad et iPhone. Une nouvelle technologie pourrait bientôt nous permettre de déverrouiller un appareil iOS ou une Apple Watch avec la paume de la main.

Le brevet décrit en détail les différents aspects de cette nouvelle reconnaissance biométrique. Apple propose quelque chose de similaire au Touch ID sur iPhone et iPad, où différents aspects, détails et formes de la paume de la main et de ses veines sont cartographiés.

La reconnaissance serait réalisée grâce à des capteurs spéciaux intégrés sous l’écran et totalement invisibles à l’œil nu. Une lumière infrarouge est émise lorsque le contrôleur détermine que l’utilisateur a placé la paume de la main sur l’écran. Grâce à l’émission de cette lumière infrarouge, le système est capable de réaliser une cartographie complète des veines de la paume de la main, de manière à reconnaître le propriétaire légitime de l’iPhone ou de l’iPad. Un système similaire serait également intégré à Apple Watch.

Le brevet explique également que cette reconnaissance de la paume peut fonctionner en combinaison avec Face ID pour plus de sécurité. En outre, l’ensemble du système pourrait aussi être exploité dans le domaine de la santé, par exemple pour identifier un gonflement ou d’autres problèmes similaires.