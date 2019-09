L'iPhone 11 Pro peut causer...une trypophobie !

L’image ci-dessous vous agace-t-elle, vous donne-t-elle la chair de poule ou des palpitations ? Si tel est le cas, il est possible que vous souffriez de la soi-disant “trypophobie”, la peur des petits trous totalement inoffensive. Une peur qui peut aussi être déclenchée par les nouveaux iPhone 11 Pro !

La trypophobie signifie la phobie présumée de groupes irréguliers de petits trous ou de bosses (Wikipedia). Le mot est formé par le grego τρύπα, trýpa, qui signifie “trou” et φόβος, phóbos, qui signifie “la peur”. Cette affection n’est pas officiellement reconnue en tant que trouble mental, mais elle a fait et fait encore l’objet, aux États-Unis, d’études plus ou moins officielles.

Les formes possibles de déclenchement de la triphobie incluent des groupes de trous dans des contextes totalement inoffensifs, tels que des fruits ou des bulles, et également dans des contextes dans lesquels ils représentent un danger, tels que des trous creusés par des insectes ou des cavités présentes dans les plaies. Après avoir vu ces formes, certaines personnes ressentent des frissons, des crises de panique, des sueurs froides, des palpitations, des nausées et des démangeaisons non motivées. D’autres symptômes signalés par d’autres personnes sont la chair de poule et des troubles visuels tels que fatigue oculaire, entorses ou illusions d’optique.

Et quoi d’autre pourrait déclencher la trypophobie si ce n’est les nouveaux iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max ?

Selon le médecin qui a publié l’une des premières études sur ce prétendu trouble, tout cela est absolument plausible. « Un iPhone 11 Pro pourrait très bien causer la trypophobie », dr. Geoff Cole, professeur de psychologie à la British University of Essex. « La caméra possède les caractéristiques essentielles nécessaires pour provoquer une telle réponse, car elle est composée d’un groupe de trous. Tout peut induire à une trypophobie, à condition qu’il présente ce modèle. Qu’il s’agisse de mousse au chocolat, de gousses de lotus ou même des feux de freinage sur une Peugeot 206 ».

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ayant souffert de trypophobie dans le passé écrivent que la vue du nouvel iPhone 11 a déclenché des réactions typiques du désordre présumé qui les caractérise.

Au-delà des propos du médecin susmentionnés, la communauté scientifique n’a jamais classé la trypophobie parmi les troubles mentaux et est rarement mentionnée dans des articles scientifiques. Bien sûr, d’après ce qu’on peut lire sur les réseaux sociaux ces dernières heures, il y a beaucoup d’utilisateurs “dérangés” par les images de l’iPhone 11… et ce n’est pas à nous de les juger.