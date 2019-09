🔥 Promos iPhoShop : -30% sur vos accessoires iPhone 11/Pro/Max et plus 😱

À l’occasion du lancement des nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, nous avons décidé de lancer une grosse promo sur iPhoShop.fr. Nous vous proposons une remise de 30% immédiate sur toute notre boutique grâce au code IPHOSHOP30.

Avec une telle offre, autant vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés…mais ouverts c’est mieux pour commander. Vous trouverez de nombreux accessoires pour vos iPhone, AirPods, Apple Watch et plus. Il y a des coques et protections d’écran pour tous les iPhone à partir de l’iPhone 6 jusqu’à l’iPhone 11 Pro Max. Bien sûr, nous proposons aussi des câbles Lightning, des câbles USB-C, des chargeurs, et aussi des accessoires audio.

Notre offre -30% est valable jusqu’au 20 septembre minuit !

› Câble Baseus USB Type C pour smartphone et tablette avec charge rapide – 1 mètre : 6,30 € avec le code IPHOSHOP30

Nous avons même reçu les premières coques et verres trempés pour les trois nouveaux iPhone 11.

› Coque transparente Gadget Shield shockproof pour iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max : 10,50 € avec le code IPHOSHOP30

› Coque 360° Transparente Gadget Shield pour iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max : 10,50 € avec le code IPHOSHOP30

› Verre trempé Gorilla Tech pour iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max : 11,90 € avec le code IPHOSHOP30

Voici quelques exemples de nos accessoires en stock.

› Coque Carbone pour Apple Watch Series 4/3/2/1 – 38/40/42/44mm : 7 € avec le code IPHOSHOP30

› Coque en métal pour Apple Watch 3/2/1 – 38/42mm : 6,30 € au lieu de 8,99 avec le code IPHOSHOP30

› Câble Lightning Tressé Gaming MVP Baseus 1m/2m – Noir/Rouge : à partir de 7,70 € avec le code IPHOSHOP30

› Écouteurs Bluetooth Sport Baseus intra-auriculaires – Encok S07 – Noir/Rouge : 17,50 € au lieu de 24,99 € avec le code IPHOSHOP30

› Étui à induction pour AirPods – Baseus (Lightning)- Rouge : 14 € au lieu de 19,99 € avec le code IPHOSHOP30

› Coque Sky Ultra Fine multicouche effet 3D pour iPhone XS/X/8/7/6S/6 Plus : 11,90 € au lieu de 19,99 € avec le code IPHOSHOP30

› Coque Originel Ultra Slim de 0.3mm pour iPhone XS/Max/XR/X/8/7 (Plus) – Noir mat : 16,10 € au lieu de 29,99 € avec le code IPHOSHOP30

› Coque Premium silicone Gorilla Tech pour iPhone XS/Max/XR/X/8/7(Plus)/6S/6 (plusieurs coloris) : 14 € au lieu de 22,49 € avec le code IPHOSHOP30 – la même chez Apple coûte 55 €

› Verre trempé 2.5D Guardian XS Premium 9H pour iPhone XS/Max/XR/8/7/6S/6 (Plus) : 7 € au lieu de 15,99 € avec le code IPHOSHOP30

› Coque Originale en gel ultra fine transparente pour iPhone XS/Max/XR/X/6/6S Plus : 7 € au lieu de 9,99 € avec le code IPHOSHOP30

› Verre trempé « Privé » Gorilla Tech pour iPhone XS/Max/XR/6S/6 : 17,50 € au lieu de 29,99 € avec le code IPHOSHOP30

› Coque Armor Carbon Gorilla Tech pour iPhone XS/X/8/7(Plus)/6S/6 (plusieurs coloris) : 13,30 € au lieu de 18,99 € avec le code IPHOSHOP30

› Coque Originel MESH Ultra fine pour iPhone XS/Max/XR/X/8(Plus)/7 (plusieurs coloris) : 14 € au lieu de 29,99 € avec le code IPHOSHOP30

› Coque intégrale 360° iPhone 7/8 (Plus)/X/XR/XS/MAX + verre trempé de protection (plusieurs coloris) : 14 € au lieu de 29,99 € avec le code IPHOSHOP30

› Verre trempé 10D bords biseautés – Protection 9H pour iPhone X/XS/XS Max/XR : 14 € au lieu de 29,99 € avec le code IPHOSHOP30