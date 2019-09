Apple n’a pas parlé du HomePod lors du discours liminaire d’hier, mais a mis à jour les pages produits avec des annonces concernant de nouvelles fonctionnalités.

Tout d’abord, la fonction des stations de radio sera lancée sur HomePod le 30 septembre. Toutefois, les capacités de support multi-utilisateur et de transfert de musique annoncées précédemment ne seront pas livrées le même jour, mais “plus tard cet automne”.

Le mode multi-utilisateur permettra au HomePod de reconnaître jusqu’à six voix différentes et de personnaliser ses réponses en conséquence. Nous serons en mesure d’accéder à la bibliothèque musicale individuelle de chaque utilisateur et d’effectuer des activités spécifiques de l’utilisateur en question par le biais de demandes personnelles telles que l’envoi de messages ou la création de tâches.

D’autre part, la nouvelle fonction de transfert de musique simplifiera la transition entre l’appareil en notre possession (iPhone ou iPad) et le HomePod. Rapprochez simplement votre téléphone du HomePod et une notification apparaîtra sur l’écran de verrouillage vous demandant si vous souhaitez lire de l’audio sur le haut-parleur d’Apple.

Une autre nouvelle fonctionnalité à venir s’appellera Ambient Sounds. Elle permettra aux utilisateurs de reproduire facilement ce que l’on appelle des “sons de bruit blanc” sur leur HomePod, notamment les vagues océaniques, le chant des oiseaux et les tempêtes de pluie qui facilitent le sommeil. Pour le moment, les utilisateurs sont obligés d’utiliser AirPlay à partir d’un autre appareil iOS pour lire un fond audio relaxant sur HomePod, mais Ambient Sounds rendra cette fonctionnalité entièrement intégrée à Siri.