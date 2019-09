Avec le lancement de la nouvelle Apple Watch Series 5, la société a considérablement baissé le prix de certaines bracelets du catalogue. Nous parlons plus particulièrement de bracelets sport et sport à boucle, à boucle en cuir et milanais.

Les bracelets ont maintenant un prix de vente nettement inférieur, en particulier les deux modèles les plus prisés qui ont subi une réduction significative.

Avant la keynote, les bracelets sport et sport à boucle étaient vendus au prix de 59 €, alors que le prix actuel est de 49 € avec une remise de 10 €. Comme indiqué précédemment, la réduction du prix des bracelets en cuir et milanais est beaucoup plus intéressante. Avant l’événement, les deux bracelets avaient un prix de vente de 149 €, contre 99 € maintenant, soit une remise de 50 €.

Tous les bracelets Apple Watch susmentionnées et de nombreux autres peuvent être achetées directement sur leur boutique en ligne d’Apple, à cette adresse.