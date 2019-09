Toutes les choses non présentes à la dernière keynote Apple

L’iPhone 11, l’Apple Watch Series 5, le nouvel iPad et de nombreuses informations sur les services Apple sont à venir. Les annonces de la dernière keynote ne manquaient pas, même si les rumeurs avaient également prévu d’autres produits ou fonctions que nous ne verrons probablement que dans le futur.

Apple Tag

La plus grande surprise du dernier événement Apple a été l’absence du traqueur Apple Tag. Il existe sur iOS des références à ce produit. Il est donc probable qu’Apple ait décidé de reporter la présentation, peut-être à l’automne, lors d’un éventuel événement consacré au nouvel iPad Pro et aux nouveaux MacBooks.

Ces traqueurs permettraient de retrouver tous les objets auxquels ils sont attachés, des clés au portefeuille. Les utilisateurs seraient avertis lorsque l’objet dépassait une certaine distance de l’iPhone. Avec l’application WhereIt, il aurait également été possible de visualiser sa position ou d’activer l’émission d’un son afin de localiser facilement l’objet perdu.

Si les utilisateurs ne peuvent pas retrouver un objet, ils peuvent activer le “mode perdu”. Lorsque ce mode est activé, si un autre utilisateur d’iPhone rencontre l’objet perdu, il sera en mesure d’afficher les informations de contact du propriétaire pour le contacter par téléphone ou par SMS.

S’il n’y a pas eu d’Apple Tag à cette keynote, il est fort possible qu’il sortira très bientôt.

Recharge inversée

Quelques minutes avant la keynote, plusieurs sources avaient déjà annoncé le manque de cette fonctionnalité dont on avait tant parlé ces dernières semaines. Avec cette fonctionnalité, nous aurions pu tirer parti des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max pour recharger l’Apple Watch et les AirPods à l’arrière des appareils. Selon Kuo, Apple souhaitait en fait proposer la recharge inversée sur ces iPhone, mais les résultats obtenus ne répondaient pas aux normes élevées définies par la société.

Probablement qu’elle sera disponible sur l’iPhone 2020.

Apple Pencil pour iPhone

Ici, il y avait moins de doutes. En fait, les nouveaux iPhone ne supportent pas et ne supporteront pas l’Apple Pencil, même sur le plus grand modèle de 6,5 pouces.

Et vous, auriez-vous utilisé l’Apple Pencil sur iPhone ?

Suivi du sommeil sur Apple Watch

Beaucoup attendaient l’intégration de cette fonction dans l’Apple Watch Series 5, également parce que plusieurs références à la surveillance du sommeil avaient été trouvées dans watchOS 6. Encore une fois, nous savons qu’Apple y travaille et il est possible que cette fonctionnalité soit toujours activée sur la nouvelle Apple Watch avec une future mise à jour.

La nouvelle fonctionnalité (nom de code “Burrito”, appelée en interne “Time in Bed tracking”) permettra aux utilisateurs de porter l’Apple Watch au lit pour surveiller la qualité de leur sommeil. Si l’utilisateur possède plusieurs Apple Watch, il peut en définir une spécifiquement dédiée à cette fonction.

Stockage minimum de 128 Go

Beaucoup d’utilisateurs espéraient disposer d’un modèle de base de 128 Go, sachant qu’à présent, il ne faut plus grand chose pour franchir le seuil des 64 Go. Rien à faire, même les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max disposent d’un modèle de base de 64 Go.

Encoche plus petite

Dans ce cas également, les espoirs étaient minimes: les nouveaux iPhones sont identiques aux modèles précédents, y compris en ce qui concerne la taille de l’encoche sur l’écran.

Nouvelle Apple TV

Parallèlement à l’officialisation du prix d’Apple TV+ (4,99 € par mois), beaucoup s’attendaient au lancement d’une nouvelle Apple TV avec un processeur plus puissant capable de mieux gérer les jeux qui sortiront sur Apple Arcade. Ce nouveau modèle devrait être présenté à l’automne.