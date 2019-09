Les nouveaux iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max sont équipés d’un modem 4G LTE plus rapide que les générations précédentes.

Selon Ratesmart.net, l’iPhone 11 Pro et Pro Max offre une LTE 4G environ 13% plus rapide que la série iPhone XS. Les résultats ont été enregistrés sur tous les principaux réseaux cellulaires américains, à savoir T-Mobile, Verizon, AT&T et Sprint.

Étant donné que les nouveaux iPhone ne sont pas encore disponibles sur le marché, la manière dont ces données ont été collectées n’est pas claire, bien que les résultats aient été obtenus avec l’application SpeedSmart Speed ​​Test.

Quoi qu’il en soit, d’autres tests seront effectués lorsque les nouveaux iPhone seront entre les mains premiers utilisateurs à compter du 20 septembre. Nous saurons alors si ces résultats reflètent la réalité.