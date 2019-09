L’an dernier, l’iPhone XR offrait la plus longue autonomie jamais vue sur un iPhone, l’un des principaux facteurs qui a fait son succès commercial. Bien sûr, son prix y était aussi pour quelque chose. Cette année, Apple a toutefois voulu se surpasser en proposant une meilleure autonome sur ses iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

Pour l’iPhone XR, Apple a déclaré 25 heures de temps de conversation, 15 heures d’utilisation d’Internet, 16 heures de lecture vidéo et 65 heures de lecture audio.

Pour l’iPhone 11, qui succède à l’iPhone XR, Apple déclare jusqu’à 17 heures de lecture vidéo et 65 heures de lecture audio, soit une 1 heure de plus. Merci à la batterie de 3110 mAh, légèrement plus grande que celle de l’iPhone XR de 2942 mAh.

Pour l’iPhone 11 de 5,8 pouces, Apple annonce jusqu’à 18 heures de lecture vidéo, deux heures de plus que l’iPhone XR et jusqu’à 65 heures de lecture audio. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport à l’iPhone XS. En fait, il passe d’une batterie de 2658 mAh (iPhone XS) à une batterie de 3190 mAh sur le nouveau modèle. Pour l’iPhone 11 Pro Max, la lecture vidéo passe à 20 heures, tandis que la lecture audio atteint un maximum de 80 heures. Dans ce cas également, il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à l’iPhone XS Max. En fait, il passe d’une batterie 3174 mAh (iPhone XS Max) à une batterie de 3 500 mAh sur le grand modèle de 2019.

Une autre bonne nouvelle concerne l’adaptateur secteur. Apple fournit désormais un chargeur USB-C de 18W sur les deux 11 Pro. Ces derniers sont livrés aussi avec un câble Lightning vers USB-C. Cela permet de recharger la batterie à 50% en environ 30 minutes. Quant à l’iPhone 11 LCD, il se contente du chargeur traditionnel de 5W.

Pour le moment, il faut croire les dires d’Apple, mais nous vérifierons cela avec nos propres tests en situation réelle.