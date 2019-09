Dans son communiqué annonçant les nouveaux iPhone, Apple fait savoir que des “Quick Tips” seront organisés en Apple Store. Il s’agit de petites sessions de 15mn dédiées à la découverte des principales nouvelles fonctions des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Pour participer à ces Quick Tips, vous n’avez pas besoin de prise de rendez-vous, comme avec les autres sessions Today at Apple plus longues : « Les astuces rapides sont des sessions sans rendez-vous de 15 minutes consacrées à certaines des fonctionnalités les plus populaires de l’iPhone, telles que la photographie. Les nouvelles sessions de conseils rapides commencent le vendredi 20 septembre. »

Si vous voulez davantage de conseils sur comment profiter au mieux des nouveaux modules photo des iPhone 11, il convient d’aller faire un tour en Apple Store. Vous participerez à cette session de 15 mn avec d’autres personnes, face à un employé qui vous expliquera en détails la meilleure manière d’obtenir de beaux clichés.

Bien sûr, d’autres fonctionnalités seront détaillées durant la session, mais Apple ne partage pas d’informations à ce sujet. Peut-être que les sujets se font à la demande du client.