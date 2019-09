Hier soir, Apple a officialisé les nouveaux iPhone 11, doté de deux caméras arrière, et l’iPhone 11 Pro / Pro Max, doté d’un triple appareil photo arrière. Découvrons toutes les principales nouvelles fonctionnalités du nouvel appareil photo.

Comme prévu, la plus grande différence entre les nouveaux iPhone, en ce qui concerne l’appareil photo, réside dans le fait que l’iPhone 11 dispose de deux caméras arrière, tandis que les modèles Pro en ont trois.

Spécifications techniques

L’iPhone 11 est équipé d’un double appareil photo 12 MP avec un capteur grand angle de ƒ/1.8 et d’un capteur ultra grand angle avec ouverture ƒ/2.4 et un angle de vue de 120°. Il est possible de prendre des photos avec un zoom optique x2 et un zoom numérique jusqu’à x5x et l’inévitable mode portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur. Le capteur grand angle est également équipé d’une stabilisation optique de l’image. En ce qui concerne les vidéos, vous pouvez enregistrer jusqu’à 4k à 60 ips.

De son côté, l’iPhone 11 Pro est équipé d’un appareil photo triple 12 MP avec un capteur grand angle avec ouverture 1.8 / 1.8, d’un capteur ultra grand angle avec une ouverture ƒ / 2.4 et d’un angle de vue de 120 ° et d’un capteur téléobjectif avec ƒ / 2.0. Il est possible de prendre des vues avec Zoom avant optique 2x, Zoom optique arrière 2x, Zoom numérique jusqu’à 10x et le mode portrait inévitable avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur. De plus, il y a la double stabilisation optique de l’image sur le capteur grand angle et le téléobjectif. En ce qui concerne les vidéos, vous pouvez enregistrer jusqu’à 4k à 60 ips.

Mode nuit

Enfin, Apple introduit également le mode nuit qui utilise le Smart HDR de dernière génération pour reconnaître les sujets de la photo et les réactiver intelligemment pour des images plus naturelles et plus détaillées. Pour gérer les artefacts visuels et le bruit excessif, il existe un nouveau système de traitement d’image appelé Deep Fusion.

Deep Fusion est une toute nouvelle façon de prendre des photos avec l’iPhone. Le moteur Neural de la puce A13 Bionic utilise l’apprentissage automatique pour créer l’image de sortie. Le résultat est une photo avec une quantité de détails extraordinaire, avec une plage dynamique étendue et un bruit très faible. La fonction utilise l’apprentissage automatique et fonctionne mieux dans des conditions de lumière moyennes à faibles.

Comment fonctionne Deep Fusion :

iPhone prend un total de 9 images

Avant même d’appuyer sur le déclencheur, l’iPhone a déjà capturé 4 images courtes et 4 images secondaires

Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, vous prenez une photo avec une longue exposition.

En 1 seconde, le moteur Neural analyse la combinaison d’images en exposition longue et courte, en sélectionnant les meilleures, pixel par pixel, et en contrôlant 24 millions de pixels pour optimiser les détails et réduire le bruit.

Mode portrait amélioré

Depuis ses débuts sur l’iPhone 7, le mode portrait s’est considérablement amélioré. Sur iPhone 11 et iPhone 11 Pro, le mode Portrait fonctionne à la fois sur le capteur grand angle et le téléobjectif, ce qui vous laisse plus de liberté pour sélectionner le cadre du sujet. De plus, même la simulation de la profondeur de champ semble être améliorée, permettant une séparation plus précise entre le sujet et l’arrière-plan, obtenant ainsi un effet bokeh plus uniforme.

De plus, grâce à la nouvelle puce A13, vous pouvez régler directement l’éclairage du portrait dans l’appareil photo pour modifier l’intensité de la lumière sur un sujet, tandis que le nouvel effet High-Key Mono donne vie à un splendide aspect monochrome pour les photos en mode portrait.

Vidéo 4K avec stabilisation

Avec l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, Apple affirme avoir “établi un nouveau standard avec la vidéo de la plus haute qualité jamais vue sur un smartphone”. Une déclaration audacieuse que nous nous réserverons à tester dès que nous aurons de nouveaux appareils entre nos mains.

Sur iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, il est possible d’enregistrer une vidéo en résolution 4K avec une plage dynamique étendue et une stabilisation vidéo cinématique. Avec son champ de vision plus large et son grand plan focal, la caméra à très grand angle apparaît comme un excellent choix pour réaliser des vidéos pleines d’action. Il sera également possible de basculer librement entre chacune des trois caméras, tandis qu’une nouvelle fonction Zoom audio est utilisée pour faire correspondre l’audio à la trame vidéo pour un son plus dynamique.

iOS 13 présente également une série de nouveaux outils de montage vidéo qui vous permettent de faire pivoter, de rogner, d’augmenter l’exposition et d’appliquer des filtres vidéo instantanément. Ces ajustements sont faciles à appliquer et à revoir en un coup d’œil dans l’application Photos.

Les capacités exceptionnelles d’enregistrement vidéo s’étendent également à la caméra avant. La nouvelle caméra TrueDepth possède un capteur de 12 MP et un objectif avec un champ de vision plus large pour capturer les selfies, tandis que le même système de traitement Smart HDR de nouvelle génération utilisé pour la caméra principale permet à la caméra frontale d’enregistrer des vidéos 4K nettes avec extension de la plage dynamique jusqu’à 60 ips et 120 ips au ralenti.

Interface repensée

Apple a décidé de modifier légèrement l’apparence et le fonctionnement de son application Appareil photo. Les modifications ne sont pas révolutionnaires, mais l’application tire pleinement parti de l’écran et du design sans cadre.

Le changement le plus important et le plus significatif est probablement la nouvelle fonctionnalité QuickTake. Elle vous permet d’enregistrer une vidéo sans quitter le mode Photo. Pour démarrer la fonction, maintenez simplement le déclencheur enfoncé et l’enregistrement vidéo commence automatiquement.

Un autre petit changement concerne la caméra frontale et les selfies. Avec la nouvelle caméra frontale TrueDepth 12 MP, les iPhone 11, Pro et Max peuvent être pivotés horizontalement pour vous permettre de capturer des selfies de groupe.