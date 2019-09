Apple TV+, le nouveau service de streaming d’Apple, compte bien se faire une place de choix à compter du 1er novembre 2019. Lors de la keynote, Apple a partagé davantage de détails qui manquaient jusqu’ici.

Tout d’abord, on sait maintenant que le prix sera de seulement 4,99€/mois. Apple permettra à 6 personnes d’accéder à son service pour ce prix. Les contenus seront diffusés en 4K/HDR, accompagné du son Dolby Atmos.

Apple proposera à tous un essai de 7 jours gratuit, mais offrira aussi 1 an d’abonnement pour l’achat d’un appareil de la marque. Cela concerne les iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV. Après la période gratuite d’un an, l’abonnement de 4,99€/mois prendra le relais, à moins de se désabonner avant.

Pour commencer, Apple prévoit de proposer une douzaine de séries dont See, The Morning Show, For All Mankind, Helpsters, Dickinson, Snoopy in Space, Ghostwriter et The Elephant Queen. Les trois premiers épisodes de chaque série seront disponibles au lancement, plus un nouvel épisode chaque semaine. Apple annonce également que d’autres séries seront publiées en totalité, mais les titres concernés sont encore inconnus.

Apple TV+ sera disponible bien évidemment sur vos appareils de la marque, ainsi que sur le Web depuis l’URL suivante : tv.apple.com.(compatible Safari, Chrome et Firefox).

Nous verrons si le service de streaming d’Apple aura les capacités suffisantes pour venir concurrencer Netflix ou encore Amazon Prime.