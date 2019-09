Les cartes électroniques, les moteurs des industries modernes

Les circuits imprimés, appelés communément PCB en anglais pour indiquer “Printed Circuit Board” sont des matériaux reliés qui par l’ajout de connexions électroniques permettent la circulation des données et messages. De nos jours, les industries utilisent au quotidien des milliards de cartes électroniques pour stocker et préserver des données de façon massive. Très compactes, il existe de multiples familles pour les classer : les cartes PC, les bus fond de panier, les cartes périphériques, les microprocesseurs, les cartes mères etc. L’existence des circuits étant si commune et les projets électroniques souvent de grande ampleur, les cartes électroniques se voient parfois reléguées à la seconde place. Pourtant, elles ont une importance capitale dans l’entièreté des projets. Considérées comme des “moteurs” pour leurs immenses capacités de stockage, ces dernières peuvent être la source d’un problème ayant des conséquences directes sur les données. L’importance des composants est alors capital pour assurer la longévité des circuits électroniques.

Les compositions des cartes

Les cartes, ou circuits imprimés étant des supports pour contenir des données prennent la forme de plaques. Souvent carrées, elle relient les composants par de fines lignes entre chaque point d’ancrage. Plus le circuit est alimenté, plus celui-ci est complexe et dessine une multitude de lignes et de points qui s’entremêlent.

L’assemblage est souvent composée d’une ou de plusieurs fines couches de cuivre associés par un matériel isolant évitant au propriétaire de recevoir du courant. Le cuivre est utilisé pour lier les pistes entre elles et effectuer les connexions électroniques pour terminer chacune sous forme de pastille et stopper la connexion. Afin de protéger les pistes cuivrées, les fabricants ajoutent une légère couche de plastique ce qui leur donne un aspect brillant. Protéger ces liaisons de l’oxydation et des courts circuits est nécessaire pour conserver le bon état des informations.

Mais comment protéger correctement les circuits électroniques ?

Dans le secteur de l’électronique, le placement de routage illustre une étape majeur dans la mise en place des circuits. Placer et connecter les différentes parties d’un circuit est un processus complexe qui implique minutie et expertise. En effet, ces cartes sont d’une nature très fragile en raison de leurs compositions et liaisons. Penser et réfléchir davantage au placement de chaque connexion renforce la protection des lignes cuivrées. Par exemple, il est conseillé de positionner les lignes et ancres sur le centre des plaques de plastique plutôt que d’étaler les liaisons jusque sur les bords.

Le recyclage des cartes électroniques

Leurs déchets deviennent un enjeu écologique et économique puisque certaines cartes peuvent contenir jusqu’à deux cent grammes de métaux précieux ! Depuis quelques années, l’importance des cartes éléctroniques explose pour leur valeur. Non seulement, il est difficile de les recycler ce qui invite à de nombreuses réflexions pour le traitement des métaux mais la composition majoritairement en cuivre permet de revendre les circuits au prix fort.