Une fois la keynote terminée, les journalistes sont invités à tester les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

L’un d’eux a partagé sa première prise en main de deux modèles OLED. Dans la vidéo, on découvre pour la première fois la couleur “vert nuit”. On notera qu’Apple a harmonisé le module carré des capteurs photo avec la couleur du châssis. Il en va de même pour les autres couleurs : gris sidéral, argent et or. Vous verrez également que le dos est désormais doté d’un verre poli pour un meilleur maintien.

Comme l’annonçaient les rumeurs, le logo Apple est bel et bien centré au dos des trois modèles.

En dehors de ça, le design reste inchangé. Il convient de parier sur l’année prochaine pour qu’Apple apporte de réels changements à ce niveau.

Précisons que l’iPhone 11 LCD semble avoir garder le même dos en verre brillant que l’iPhone XR. Apple a visiblement bien différencier ce modèle des modèles Pro et Pro Max.

