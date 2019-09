Avant d’entrer dans le dur, Apple présente son nouveau iPhone 11 de 6,1″, le successeur de l’actuel iPhone XR.

Les rumeurs étaient dans le vrai : double capteur photo, et deux nouvelles couleurs – violet et vert – en plus du blanc, jaune, noir et rouge. Et bonne nouvelle aussi car Face ID est plus rapide.

En termes de caractéristiques, il y a Haptic Touch, le True Tone, Dolby Atmos, double capteur au dos (12MP & 26mm f1.8), mode HDR amélioré en vidéo, enregistrement vidéo plein écran, mode portait compatible avec les animaux, mode nuit, stabilisation optique améliorée, et le flash est 36% plus lumineux.

À l’avant, on retrouve un capteur de 12MP doté d’un grand angle en mode paysage. Apple annonce aussi l’arrivé du ralenti et de la vidéo en 4k à 60 images/s.

L’A13 Bionic est aussi de la partie. Apple parle du SoC “le plus puissant du monde”, tout comme le GPU. L’A13 Bionic serait 25% plus rapide que l’A12.

Au niveau de l’autonomie, Apple annonce 1h de plus qu’avec l’iPhone XR, autant vous dire qu’elle est excellente.

Pour ce qui est du design, Cupertino ne semble pas avoir apporté de changements notables, en dehors du module photo au dos.

Le prix de départ de l’iPhone 11 est de 699$.