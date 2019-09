Craig Federighi a répondu à deux mails intéressants de clients au sujet des messages programmés sur iMessage et d’une nouvelle fonctionnalité dédiée aux textes sur Apple Music.

iMessage est un excellent service de plus en plus utilisé par les utilisateurs d’Apple pour communiquer avec leurs amis, mais l’une des fonctions manquantes est toutefois la programmation de messages. Un utilisateur a donc envoyé un mail à Craig Federighi pour lui demander si cette fonctionnalité arriverait un jour. Sa réponse était très claire.

Federighi explique qu’Apple a envisagé d’intégrer la programmation des messages sur iMessage et que cette possibilité n’a pas encore été exclue. Mais il reste quelques problèmes à résoudre pour Apple.

Il explique que cette fonction de messages programmés permettrait aux gens d’écrire un message et de l’envoyer plus tard, mais cet aspect doit être géré correctement. En particulier, le responsable souligne le fait que certains problèmes doivent être résolus, tels que la gestion de messages planifiés et non envoyés, assistance à la suppression et à la modification des messages en attente et l’action à effectuer si quelqu’un nous envoie un message lorsque nous avons nous-même un message sortant et en attente :

Et bien sûr, il existe des préoccupations sociales liées au fait que nous ne sommes pas disponibles pour répondre aux messages liés à notre iMessage programmé. Cela pourrait créer une confusion chez le destinataire du message programmé, car celui qui reçoit un iMessage pense que l’expéditeur est devant le téléphone et disponible à ce moment là pour répondre immédiatement à un autre message.

Au-delà de ce que dit Federighi, les messages programmés pourraient également entraîner des problèmes de spam. Bien sûr, Apple y travaille et pourrait bientôt trouver une solution aux problèmes énumérés par Federighi.

Un autre utilisateur a demandé à Federighi si la société avait l’intention de faire passer l’afficheur de texte sur Apple Music sur l’écran En lecture. L’exécutif a déclaré qu’au départ, cette fonction n’était pas mise en œuvre car elle pesait lourdement sur le processeur, mais les problèmes étaient résolus et la nouveauté devrait être mise en œuvre dans iOS 13.1.