Un employé d’un Apple Store qui préfère rester anonyme déclare que les personnes qui travaillent dans les boutiques Apple sont devenues davantage des “vendeurs de voitures ou des employés de Best Buy”. Et qu’ils se concentrent beaucoup plus sur les services.

L’employé, visiblement insatisfait, affirme que le passage d’Apple au monde des services incitera le personnel à vendre des forfaits supplémentaires, un peu comme ils l’avaient fait avec Apple Care.

« La direction a son propre programme et est extrêmement superficielle à propos de l’opinion des employés. Depuis le mois dernier, nous poussons Apple Care comme si nous étions des vendeurs de voitures ou des employés de Best Buy. À l’avenir, nous prévoyons également de faire progresser les ventes de l’Apple Card. »

L’employé ne semble pas très satisfait de ce “nouveau” travail en Apple Store, et ajoute que :

« Les directeurs de magasin et les cadres supérieurs bénéficient des ventes, tandis que les employés ne voient aucun avantage. Il n’y a pas de bonus de vacances ni d’incitations. En outre, les employés présents depuis le plus longtemps gagnent un peu plus par heure que les nouveaux employés “inexpérimentés”. Si vous avez travaillé chez Starbucks ou Target, il est très facile de trouver du travail dans notre Apple Store. »

En bref, ce ne sont pas vraiment des mots très tendres de la part de cet employé, même si, étant anonyme, il convient de prendre ses propos avec des pincettes. Même si tout cela était vrai, cela ne rendrait pas Apple différent de 99% des autres grandes enseignes.

Les Apple Stores ont été créés à l’origine pour être expérimentaux, mais ils sont devenus des magasins à part entière. L’ouverture de différents magasins dans le monde réduit malheureusement le nombre d’employés vraiment compétents. Enfin, il nous semble tout à fait évident que, à mesure que les services occuperont une place de plus en plus importante dans les activités d’Apple, il y aura une plus grande volonté de sensibilisation.