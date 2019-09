Path of Giants est un nouveau jeu d’aventure se déroulant dans des cavernes glacées et des falaises enneigées.

Le studio Journey Bound Games vous invite à vous lancer une aventure déconcertante où le monde est enveloppé par les températures glaciaires. Le téléchargement nécessite environ 149 Mo. Vous devez avoir installé au moins iOS 10.0 sur votre appareil. Il est également disponible en français et classé comme idéal à partir de 4 ans.

Path of Giants est présenté comme un jeu d’aventure passionnant qui vous propulsera dans un monde mystérieux et glacial. Vous devrez aider trois personnages courageux à explorer des cavernes gelées et des falaises couvertes de neige. Attendez-vous à des épreuves difficiles pour tenter de retrouver une ancienne puissance perdue. Les auteurs aimeraient souligner que chaque niveau a été soigneusement conçu et créé à la main. Des scènes uniques évoquant le calme alors que nous sommes chargés d’explorer des régions du monde oubliées par le temps.

Les énigmes devront être résolues avec les trois personnages. Vous devrez ensuite les aider dans leur mission. Le gameplay s’avère simple et intuitif. Vous aurez pour tâche de collecter des reliques cachées. Plus de 50 énigmes sont réparties sur 13 niveaux, ce qui augmentera la difficulté du jeu. Dans la récente mise à jour, des scènes de fin de jeu, des événements audio et d’autres animations ont été ajoutés pour le rendre plus intéressant.

Path of Giants est disponible sur l’App Store au prix de 4,49 €.