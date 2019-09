La version remasterisée de Final Fantasy Crystal Chronicles, une version renouvelée du titre GameCube 2004, a désormais une date de sortie sur l’App Store.

Square Enix a confirmé que le jeu Final Fantasy Crystal Chronicles Edition Remastered pour iOS sera disponible avec la PS4 et la Nintendo Switch à partir du 23 janvier 2020. Il y aura également de nouvelles zones dans les donjons, pour que même les fans de longue date trouvent plusieurs nouvelles fonctionnalités dans cette nouvelle action RPG.

Le jeu est une version dérivée de la série Final Fantasy et supportera le mode multijoueur en ligne sur plusieurs plates-formes. Comme ce titre sera publié après la sortie d’iOS 13, il sera également possible de jouer avec un contrôleur pour PS4 ou Xbox One.

Pour l’heure, aucune information sur les prix n’a été fournie.