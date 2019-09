IHS confirme le grand succès de l’iPhone XR, qui se classe à nouveau au premier rang des smartphones les plus vendus au monde.

Au cours des six premiers mois de 2019, Apple a livré près de 27 millions d’iPhone XR, confirmant que la politique d’un appareil moins cher que les modèles haut de gamme de plus de 1 000 dollars fonctionne très bien. Les données IHS nous indiquent qu’Apple a vendu 13,6 millions d’iPhone XR au cours des trois premiers mois de l’année et 13,3 millions au deuxième trimestre.

Le Samsung Galaxy A10 occupe la deuxième place avec la moitié des unités livrées. L’iPhone 8 se classe au quatrième rang avec 10,3 millions d’unités vendues, tandis que l’iPhone XS Max se classe au neuvième rang avec 9,6 millions d’unités vendues.

« Comparé aux fabricants de smartphones Android, Apple continue à proposer une gamme relativement restreinte de modèles », a déclaré Jusy Hong, directeur de la recherche et de l’analyse chez IHS. « Cela signifie que le volume total des ventes d’Apple est divisé en moins de modèles. En conséquence, chacun des modèles d’iPhone a tendance à générer plus d’expéditions que les smartphones Android comparables, tels que ceux vendus par Samsung. »

Précisons qu’aucun des modèles Galaxy S10 n’entre dans le Top 10