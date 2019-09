Sonos a présenté son premier haut-parleur portable prenant en charge, entre autres, le protocole AirPlay 2.

Sonos Move intègre une batterie rechargeable équipée du Wi-Fi et du Bluetooth pour se connecter à n’importe quel smartphone. L’enceinte est de forme ovale et résiste à l’eau grâce à la certification IP56.

La compatibilité AirPlay 2 vous permet de contrôler le haut-parleur via Siri et de le configurer à partir de l’application Home sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. La société promet un son de haute qualité, comme le veut la tradition Sonos.

Le Move sera disponible à partir du 24 septembre au prix de 399 €.