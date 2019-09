Après un retard certain, Samsung prévoit le lancement officiel du Galaxy Fold, son premier smartphone pliable, demain en Corée du sud.

Pour rappel, la firme sud-coréenne s’est vue obligée de repousser à plusieurs reprises la sortie du Galaxy Fold. Celui-ci présentait des problèmes au niveau de l’écran lequel laissait des marques de pliage et dont le film tactile avait tendance à s’enlever trop facilement, tel un film de protection. Plusieurs testeurs de la machine, la presse en l’occurrence, ont fait cette découverte/erreur pensant qu’effectivement il s’agissait d’un simple film protecteur.

Face à ce problème, Samsung n’a pas eu d’autre choix que de revoir la finition de son appareil pliable. Il fallait bien ça pour corriger le tir, surtout quand on sait que son prix atteint les 2000 dollars. Samsung ne peut pas se permettre un nouvel échec, après celui du Galaxy Note 8.

En termes de caractéristiques, le Galaxy Fold est doté de la 5G-ready, compatible dans certains pays. Il dispose de deux écrans : un Infinity Flex de 7,3″ une fois déplié et un écran de 4,6″ sur la face avant quand il est plié. En façade, on trouve deux capteurs photos de 10 et 8 Mpx, et trois au dos : un de 16 Mpx et deux de 12 Mpx.

Après le lancement en Corée du Sud, Samsung prévoit de le proposer aussi en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, à Singapour, ainsi qu’aux États-Unis. En revanche, la société reste encore discrète quant aux dates de sortie.