À quelques jours de la keynote iPhone, un nouveau concept d’iPhone 11 Pro offre une alternative résolument différente.

Dans ce nouveau concept signé Hasan Kaymak Innovations, l’iPhone 11 Pro présente des lignes esthétiques plus plates que celles observées jusqu’à présent dans les différentes fuites. Le designer va beaucoup plus loin, suggérant de nombreuses nouveautés dignes d’être mentionnées.

La première concerne une nouvelle palette de couleurs intéressante avec des reflets et des nuances captivantes, même si elle est résolument inhabituelle par rapport à la gamme iPhone, qui a toujours utilisé des couleurs nettement moins colorées. Le logo Apple et le nom de l’appareil sont également imaginés différemment. Le nom de l’appareil a été repositionné dans le coin inférieur gauche à l’arrière et le logo Apple en position centrale. Dans le concept, la caméra carrée, vue dans les différentes fuites, disparaît, laissant la place à une triple caméra verticale avec le flash LED placé à sa droite.

Cet iPhone 11 Pro a droit aussi au repositionnement de la caméra TrueDepth, à la manière de certains smartphones Android présentés ces derniers mois. Cette solution est certes curieuse mais difficile à adopter compte tenu de l’énorme portion d’affichage qui serait sacrifiée pour laisser la place à tous les capteurs, sans parler de la nécessité de revoir presque complètement l’interface graphique.

Parmi les autres innovations, nous retrouvons une réinterprétation du commutateur pour le mode silencieux mais surtout une batterie amovible en graphène suggérant une improbable capacité record de 6000 mAh. C’est quasiment deux fois moins de ce que propose actuellement Apple sur ses iPhone. Le connecteur USB-C pour l’échange de données et la recharge est certainement plus crédible, même si pour l’instant toutes les rumeurs sont orientées vers le maintien du connecteur Lightning.

Autant de nouvelles, plus ou moins particulières, qui rendent ce concept résolument attractif. Évidemment, l’iPhone 11 Pro, qui s’apprête à sortir, n’aura pas droit à toutes ces nouveautés. Pour autant, cela n’empêche pas de rêver un peu…