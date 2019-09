Selon les analystes, le volume des commandes d’iPhone 2019 ne sera pas beaucoup plus important que celui de 2018.

Apple dévoilera sa gamme d’iPhone 2019 le 10 septembre et les analystes de Cowen et Rosenblatt Securities ont parié sur le nombre d’unités qui pourrait être commandé. D’après les notes des investisseurs d’AppleInsider, Apple n’a pas été aussi ambitieuse cette année.

Selon la source Cowen, Apple devrait commander environ 65 millions d’unités pour le quatrième trimestre de 2019. Une valeur considérée comme « le plus bas niveau d’approvisionnement d’Apple au cours des quatre dernières années ». Cependant, les prévisions de ventes de Cowen pour le quatrième trimestre sont légèrement inférieures, s’arrêtant à seulement 63 millions d’unités.

« Nous pensons que le plan de production est inférieur d’une année à l’autre, mais que cela pourrait être un moyen valable de mieux contrôler les stocks excédentaires à l’horizon 2020, surtout si l’on tient compte des niveaux élevés de stocks excédentaires qui ont été créés à la période d’après Noël au cours des deux dernières années. »

Rosenblatt pense qu’Apple devrait accélérer la production de l’iPhone XI R pour le mois d’août. Cela devrait lui donner plus de chances d’augmenter ses ventes. Cependant, les analystes estiment que la production des iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max restera pratiquement inchangée. En outre, Rosenblatt rappelle également les tarifs américains sur les importations chinoises dans le cadre de la guerre commerciale entre les deux pays, l’iPhone étant soumis à une commission de 15% à compter de décembre. L’impact du tarif devrait être partagé entre Apple et les partenaires de la chaîne logistique, tandis que la “dépréciation rapide” de la devise chinoise contribuera à réduire légèrement les coûts de production.

Cowen convient qu’il pourrait y avoir des problèmes avec les tarifs, avec un « risque à moyen terme » qui affectera les iPhone, ainsi que la possibilité d’une « baisse de la demande de produits Apple en Chine ».