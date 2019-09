Spotify a récemment permis de partager la musique que nous écoutons sur Facebook Stories. Si vous voulez que vos amis et vos followers sachent quelles chansons vous aimez, vous pouvez maintenant les partager sur Facebook Stories avec un aperçu de 15 secondes.

Pour ce faire, cliquez simplement sur “Partager” lorsque vous visualisez la piste sur Spotify, sélectionnez Facebook, personnalisez votre stories, puis publiez-la. Comme mentionné ci-dessus, vos abonnés recevront un aperçu de 15 secondes d’écoute. Ils pourront également cliquer sur “Play on Spotify” s’ils souhaitent écouter l’intégralité de la chanson.

Cette nouvelle fonction constitue un pas en avant logique et une mise à jour de l’option similaire utilisée par les artistes et leurs équipes depuis un certain temps pour promouvoir leurs chansons, albums, listes de lecture, podcasts, etc.

Pour l’instant, la fonction de prévisualisation ne sera lue que lorsqu’une seule piste est partagée dans les stories. Toutefois, si vous souhaitez partager d’autres contenus tels que des albums, des listes de lecture ou votre profil, vos abonnés pourront accéder directement à ces contenus sur Spotify, mais ne pourront pas écouter d’aperçu.