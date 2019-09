Japan Display, le fabricant d’écrans LCD, pourrait bientôt commencer à produire des écrans OLED pour smartphones.

Au cours du mois dernier, Japan Display a réussi à se sauver grâce à l’intervention d’Apple et aux investissements d’un consortium formé de différentes sociétés basées en Chine et à Hong Kong. Cet investissement financier de plus de 750 millions de dollars comprend également une modernisation de toutes les installations de l’entreprise. Son but est de lancer la production de panneaux OLED pour iPhone d’ici deux ans.

Plus précisément, il est prévu de transformer l’usine de Hakusan, où des panneaux LCD sont actuellement produits, et de créer une structure moderne pour la production de dalles OLED.

Les dirigeants de la société ont décidé de moderniser une usine existante plutôt que d’en créer une nouvelle en Chine. Cette décision permet de diviser par d’eu le temps des travaux et les coûts.

Dès 2021, Apple pourrait donc avoir un nouveau fournisseur d’écrans OLED.