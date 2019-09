Stranger Things 3 : The Game est la deuxième adaptation du développeur BonusXP de la célèbre série télévisée Netflix. Comme son nom l’indique, ce nouveau titre se concentre sur la troisième saison et renonce au gameplay axé sur l’aventure de son prédécesseur pour une expérience de combat plus orientée vers l’action.

Dans ce nouveau titre, le joueur passera une grande partie de son temps à explorer la ville de Hawkins, à combattre beaucoup de démogorgones et d’autres créatures. Le combat semble assez simple pour bien fonctionner sur les appareils à écran tactile.

Au total, il y a 12 héros jouables, tous avec leurs propres capacités spéciales. Certains d’entre eux comprennent des pichets de goo vert, un spray aérosol et une batte de baseball. Le jeu a l’air plutôt sympa, avec un style rétro. Le même titre avait été lancé à l’origine pour sur la Nintendo Switch en juillet dernier.

C’est un titre que les fans de la série télévisée apprécieront sûrement, même s’il pourrait également capter l’attention des joueurs qui recherchent tout simplement un jeu de combat de style Zombies Ate My Neothers. Si cela vous intéresse, Stranger Things 3 : The Game est disponible sur l’App Store au prix de 5,49 €. Le jeu nécessite iOS 11.0 ou une version ultérieure.