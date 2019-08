Avec la sortie du nouveau Samsung Galaxy Note 10+, le défi annuel entre Apple et les poids lourds Samsung a recommencé. Dans cette vidéo, le Note 10+ se mesure au iPhone XS Max, la génération précédente du haut de la gamme de Cupertino.

Aujourd’hui, PhoneBluff compare la puissance de l’iPhone XS Max à celle du Note 10+, à savoir le modèle le plus performant de Samsung actuellement. Précisons qu’il ne s’agit pas du classique Galaxy Note 10+, mais du modèle doté de 12 Go de RAM. D’ailleurs, beaucoup l’ont déjà vanté à plusieurs égards. Autre point important, le processeur analysé est le Snapdragon 855 de Qualcomm et non le dernier Exynos monté sur nos modèles.

La comparaison montre que la défaite de l’iPhone est bien inférieure aux attentes que beaucoup d’entre nous attendions, compte tenu du fait que le smartphone d’Apple a près d’un an d’ancienneté. Une grande partie du mérite selon nous dépend aussi du type de mémoire interne utilisé. Samsung a beaucoup travaillé sur le sujet en installant la mémoire UFS 3.0 de dernière génération qui conquiert tout le monde. De plus, elle donne au smartphone une vitesse folle, ainsi que quelque chose de plus.

Nous ne sommes donc pas ici pour comparer d’autres aspects, tels que l’écran et sa diagonale, le système d’exploitation, etc., car la véritable comparaison se fera avec le nouvel iPhone 11 que nous verrons à partir du 10 septembre prochain.