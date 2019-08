Ce matin nous parlions de personnalisation d’AirPods, mais Pablo Cimadevila, YouTubeur et joaillier, va encore plus loin avec ses AirGolds.

En effet, Pablo s’est lancé un défi, celui de transformer des AirPods traditionnels, un vrai bijou de luxe. En revanche, le procédé n’est pas à la portée de tous, loin de là. Nombreuses sont les étapes avant de parvenir à un résultat digne d’un joaillier de renom.

Ces AirGolds (AirPods) en or 18 carats sont une pure merveille. Malheureusement, Pablo ne propose pas ce service au public. C’est plus un moyen de monter de quoi il est capable. Et c’est clairement une prouesse à ce niveau là !

D’ailleurs, nous vous invitons à voir ses autres vidéos où il arrive à faire des choses incroyables à partir de rien.