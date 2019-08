Nike a présenté la nouvelle édition de ses baskets Huarache, une version super-technologique des chaussures légendaires introduites pour la première fois en 1991.

Le modèle Nike Adapt Huarache utilise le système de laçage FitAdapt de la société, également compatible avec Siri et Apple Watch. Les chaussures sont conçues pour s’adapter à une large gamme d’activités sportives et de marche, grâce aux recommandations et suggestions fournies par l’application Nike Adapt. Le système fonctionnera également avec des commandes Siri personnalisées.

La technologie Nike FitAdapt est gérée par un moteur dans la partie centrale capable d’adapter les chaussures au pied et au type d’activité choisi. Toutes les fonctionnalités de l’application peuvent également être gérées via des commandes vocales Siri ou via Apple Watch.

Les Nike Huarache seront disponibles aux US à partir du 13 septembre au prix de 349 $.