La première version bêta d’iOS 13.1 cache une référence à une fonction qui, si elle était confirmée, rendrait le prochain iPhone 11 beaucoup plus intéressant que vous ne pouvez l’imaginer.

iOS 13.1 intègre le codage vidéo HEVC avec les canaux alpha. Comme l’ont noté plusieurs développeurs, cette fonctionnalité pourrait vraiment révolutionner le montage vidéo sur les smartphones.

Avec cette fonction, vous pouvez éditer des vidéos enregistrées depuis l’iPhone 11 en temps réel, en changeant l’arrière-plan ou en supprimant les sujets au premier plan. En pratique, une sorte d’écran vert numérique, capable de travailler en temps réel avec des arrière-plans réels ou 3D.

Cette technologie est le fruit du travail de Spektral, société acquise par Apple en octobre 2018. Voici comment Spektral a présenté son produit :

« Notre technologie novatrice et unique repose sur des techniques de pointe en machine learning et computer vision. En combinant les réseaux de neurones et la théorie des spectres graphiques à la puissance de calcul des GPU modernes, notre moteur peut traiter les images et les vidéos de la caméra en temps réel (60 ips) directement sur l’appareil. »

Cela se traduira très probablement par la possibilité de modifier des vidéos que vous enregistrez ou diffusez en temps réel, en ajoutant des images, des arrière-plans et des effets.

Voici un exemple :